CEO da OpenAI nega acusação de abuso sexual após ser processado pela irmã

Por Sarah Young e Jonathan Stempel

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) - A irmã do bilionário Sam Altman, presidente-executivo da OpenAI, entrou com um processo contra o irmão, acusando-o de abusar sexualmente dela regularmente entre 1997 e 2006, o que levou o CEO e outros membros de sua família a negarem as alegações.

Em uma ação apresentada na segunda-feira no tribunal federal de St. Louis, Ann Altman disse que os abusos ocorreram na casa da família, no subúrbio de Clayton, no Estado norte-americano de Missouri, quando ela tinha três anos e seu irmão, 12.