Brookfield busca sócio para Ascenty em meio a boom de data centers no Brasil, dizem fontes

O grupo canadense está avaliando bancos locais com os quais já trabalhou anteriormente para a assessoria no processo, incluindo Itaú BBA e Bradesco BBI, disseram as fontes.

Os planos de expansão da Ascenty estão alinhados com a ascensão do Brasil como um centro global para data centers. Com o aumento da demanda por computação em nuvem e inteligência artificial, investidores devem investir mais de 10 bilhões de dólares no setor no Brasil na próxima década, segundo estimativas do banco Santander e do Ministério de Minas e Energia.

Com menos de 200 instalações, o país já está atualmente entre os 15 principais mercados globais. Mas projeções de um relatório do Santander apontam crescimento acima da média nos próximos anos, com um aumento anual das receitas de 7,1% de 2024 a 2028, superando a média global de 6,6% no mesmo período.

A Brookfield iniciou negociações com os bancos no ano passado, visando finalizar o processo de contratação nos próximos meses e concluir a venda até o final de 2025.

Fundada em 2010 pelo empresário norte-americano Chris Torto e pela empresa de investimentos Great Hill Partners, a Ascenty possui 34 data centers, operacionais ou em construção, no Brasil, México, Chile e Colômbia. Esses data centers são interligados por uma rede dedicada de fibra óptica de 5.000 quilômetros.

A gestora ainda não definiu quanto de sua participação deverá ser vendida ou o preço, e avaliar a Ascenty é um desafio, já que a empresa não é negociada publicamente.