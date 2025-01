EUA abrem investigação sobre 2,6 milhões de carros da Tesla

A NHTSA disse que está abrindo uma avaliação preliminar sobre o recurso Actually Smart Summon da Tesla após relatos de quatro batidas envolvendo veículos da Tesla.

Os veículos não conseguiram detectar postes, ou veículos estacionados, quando estavam operando sob o Actually Smart Summon, disse a NHTSA, acrescentando que há casos em que os usuários "tiveram muito pouco tempo de reação para evitar um acidente, seja com a linha de visão disponível ou liberando o botão do aplicativo do telefone, que interrompe o movimento do veículo".

O Smart Summon foi lançado em setembro e permite que os usuários movam seus carros à distância em direção a eles ou a outro local usando um aplicativo de smartphone.

A versão anterior da função permitia que os usuários movessem o carro para frente ou para trás, para dentro ou para fora de uma vaga de estacionamento.

A NHTSA está abrindo uma avaliação preliminar sobre a ferramenta e, em seguida, deve decidir se atualiza a investigação para uma análise de engenharia antes de solicitar um recall.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, assumirá o cargo em 13 dias e o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, é um conselheiro próximo que já criticou as ações da NHTSA.