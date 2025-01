EUA incluem Tencent e CATL em lista de empresas chinesas acusadas de ajudar militares da China

A lista atualizada anualmente de empresas militares chinesas, formalmente exigida pela lei dos EUA como a "lista da Seção 1260H", designou 134 empresas, de acordo com um aviso publicado nesta segunda-feira.

Um porta-voz da Quectel disse que a empresa "não trabalha com os militares de nenhum país e pedirá ao Pentágono que reconsidere sua designação, que claramente foi feita por engano".

As outras empresas e a Embaixada da China em Washington não responderam às solicitações ou não comentaram imediatamente.

Em meio a relações tensas entre as duas maiores economias do mundo, a lista atualizada é uma das várias ações que Washington tomou nos últimos anos para restringir empresas chinesas que, segundo o governo dos EUA, representam riscos à segurança do país.

Os parlamentares dos EUA pressionaram o Pentágono ao longo de 2024 para adicionar algumas das empresas à lista.

Embora a designação não envolva proibições imediatas, ela pode ser um golpe para a reputação das empresas afetadas e representa um aviso severo para as entidades e empresas dos EUA sobre os riscos de realizar negócios com elas. Isso também pode aumentar a pressão sobre o Departamento do Tesouro dos EUA para que sancione as empresas.