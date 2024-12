Microsoft vai adicionar modelos diferentes da OpenAI a produtos 365 Copilot

A Microsoft também está buscando reduzir a dependência do 365 Copilot em relação à OpenAI devido a preocupações com custo e velocidade para usuários corporativos, afirmaram as fontes.

Um porta-voz da Microsoft disse que a OpenAI continua como parceira da empresa em modelos de IA mais avançados. O acordo original entre as duas empresas permite que a Microsoft personalize os modelos da OpenAI.

"Incorporamos vários modelos da OpenAI e da Microsoft, dependendo do produto e da experiência", disse a Microsoft em comunicado. A OpenAI não quis comentar.

Além de treinar seus próprios modelos menores, incluindo o Phi-4 mais recente, a Microsoft também está trabalhando para personalizar outros modelos para tornar o 365 Copilot mais rápido e mais eficiente, acrescentaram as fontes.

O objetivo é fazer com que seja mais barato para a Microsoft executar o 365 Copilot e, potencialmente, repassar essa economia para o cliente final, disse uma das fontes.

Os líderes da Microsoft, incluindo o presidente-executivo, Satya Nadella, estão acompanhando de perto os esforços, acrescentou a mesma fonte.