Trabalhadores da Amazon farão greve em vários armazéns nos EUA durante movimentada temporada de fim de ano

Por Greg Bensinger

(Reuters) - Milhares de trabalhadores da Amazon.com deixarão o trabalho na manhã desta quinta-feira, nos últimos dias cruciais da temporada de festas de fim de ano, depois que as autoridades sindicais afirmaram que o varejista não compareceu à mesa de negociação para negociar contratos.

A greve é um desafio para as operações da Amazon, que corre para atender aos pedidos durante a estação mais movimentada do ano, embora as instalações representadas pelos sindicatos representem apenas cerca de 1% da força de trabalho por hora da Amazon. Na área da cidade de Nova York, por exemplo, a empresa tem vários armazéns e depósitos de entrega menores.