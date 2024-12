Accenture supera estimativas para receita com forte demanda por serviços de IA generativa

Seu negócio de GenAI registrou novas reservas de 1,2 bilhão de dólares e receita de cerca de 500 milhões de dólares, em meio a um aumento nos projetos que utilizam o serviço.

As novas reservas da empresa, um indicador importante de receita futura, subiram a 18,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre, em comparação com 18,4 bilhões no ano anterior.

A provedora de TI disse que aumentou sua força de trabalho de dados e IA para 69.000 e planeja chegar a 80.000 até 2026, indicando uma demanda crescente por seus serviços.

A empresa elevou sua previsão de crescimento da receita anual para entre 4% e 7%, versus estimativa anterior de 3% a 6%. Entretanto, o ponto médio está abaixo das expectativas de analistas consultados pela LSEG, de 5,63%.

A Accenture previu uma receita de 16,2 bilhões a 16,8 bilhões de dólares para o segundo trimestre, cujo ponto médio está abaixo da estimativa média dos analistas, de 16,63 bilhões.

A receita da companhia no primeiro trimestre foi de 17,7 bilhões de dólares, acima do esperado por analistas de 17,12 bilhões, com avanço nas regiões das Américas, da Europa, Oriente Médio e África e nos setores de serviços públicos e saúde.