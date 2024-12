Lei que libera polo bilionário de data centers no RS é sancionada

Eldorado do Sul, na zona metropolitana de Porto Alegre, foi uma das áreas fortemente afetadas pelas chuvas que devastaram o Estado gaúcho em meados deste ano.

Segundo a Scala Data Centers, que além do Brasil, também atende países como Chile, México e Colômbia, a capacidade inicial da Scala AI City será de 54 megawatts, com potencial de expansão até 4.750 megawatts em mais de 7 milhões de metros quadrados.

Com a sanção desta quarta-feira, a Scala "agora pode seguir com as próximas fases, incluindo licenças e autorizações nas mais diversas esferas do poder público", acrescentou a empresa.

(Por Patricia Vilas Boas)