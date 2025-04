Katy Perry flutua no espaço durante viagem em foguete: 'Conectada ao amor'

"Eu me sinto muito conectada com o amor, muito conectada com o amor. Eu acho que essa experiência me mostrou que você nunca sabe quanto amor está dentro de você, quanto amor você precisa dar e o como você é amada até o dia do lançamento", declarou Katy Perry.

Cinco mulheres estavam presentes no voo. São elas: a cantora Katy Perry, a jornalista Lauren Sanchez, a produtora de filmes Karianne Flynn, a apresentadora Gayle King, a engenheira aeroespacial Aisha Bowe e a cientista Amanda Nguyen.

Imagens mostram Aisha Bowe segurando uma bandeira das Bahamas. No vídeo, também é possível ver as mulheres flutuando de cabeça para baixo.

Foto de divulgação da Blue Origin com tripulação da missão NS-31. Da esquerda para a direita: Lauren Sanchez, Amanda Nguyen, Kate Perry, Gayle King, Aisha Bowe e Keryanne Flynn Imagem: Blue Origin/X/AFP

Quando chegaram ao espaço, a cantora Katy Perry cantou "What a wonderful world" (que mundo maravilhoso, em tradução livre), de Louis Armstrong. Ao sair da cápsula, Kate beijou o chão. Durante entrevista, a cantora disse que a experiência de ir ao espaço foi a mais importante da sua vida após ser mãe. Sobre a escolha da música, disse que não cantou um de seus sucessos, pois não era sobre ela. "É sobre a energia coletiva, sobre tornar o espaço acessível para outras mulheres", afirmou.

A viagem espacial de hoje é para fins turísticos e foi um "bate-volta" espacial. O foguete decolou, acelerando a mais de 3.000 km/h, e após 2m40s de voo, a cápsula com a tripulação desacopla do propulsor. Este, por sua vez, voltou à superfície por volta das 10h38. Enquanto isso, a cápsula chega até a linha de Kárman (que fica a 100 km de altitude acima do nível do mar).