Empresa de Bill Gates doa US$40 mi para testes de tecnologia de captura de carbono do ar

O presidente-executivo da Deep Sky, Damien Steel, disse que a empresa está começando a desenvolver usinas de captura direta de ar em escala comercial no Canadá e pretende usar o campo de testes da Alpha para encontrar uma nova tecnologia eficiente a ser usada. O desenvolvimento começou antes de a Deep Sky ter escolhido a tecnologia para o projeto, o que aumenta a velocidade, mas também traz riscos.

Steel disse que a Deep Sky estava executando várias etapas de desenvolvimento em paralelo que normalmente seriam feitas sequencialmente.

"A razão pela qual elas são feitas em uma ordem sequencial é porque ninguém quer assumir nenhum risco", disse ele. "Não temos tempo para isso."

As primeiras sete das oito empresas do DAC são Airhive, Mission Zero, Skyrenu, Skytree, NEG8 Carbon, Greenlyte e Phlair.