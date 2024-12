Setor eletroeletrônico cresce receita em 11% em 2024, mas desacelera em 2025, diz Abinee

"Os números do ano realmente nos surpreenderam. Nós não tínhamos essa expectativa", afirmou o presidente-executivo da Abinee, Humberto Barbato, em comunicado à imprensa.

Segundo os números preliminares da associação, a produção física do setor também subiu ano a ano (10,2%), com maior apoio do desempenho da área elétrica, enquanto os investimentos na indústria avançaram 10%, para 3,9 bilhões de reais em 2024.

A utilização da capacidade instalada subiu seis pontos percentuais em dezembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, para 79%, acrescentou a entidade.

No mercado externo, a Abinee informou que as exportações do setor subiram 4%, a 7,5 bilhões de dólares - com as principais remessas envolvendo motores e geradores -, e tiveram como principal destino os Estados Unidos.

Já as importações cresceram 12%, a 47,9 bilhões de dólares, tendo painéis solares como o produto mais importado do Brasil. Quase metade das importações do setor vieram da China.

EXPECTATIVA PARA 2025