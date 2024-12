Bilionário chinês Jack Ma faz rara aparição e fala sobre futuro da inteligência artificial

PEQUIM (Reuters) - O cofundador do Alibaba, Jack Ma, expressou confiança no futuro do Ant Group, vendo oportunidades significativas em inteligência artificial para a companhia de pagamentos, em uma rara aparição pública desde que a China interrompeu uma oferta inicial de ações da empresa em 2020.

Falando na celebração do 20º aniversário do Ant Group, no domingo, que ele também cofundou, Ma saudou a revolução tecnológica da IA, de acordo com a mídia chinesa 36kr.

"Nossa geração tem muita sorte. Aproveitamos as oportunidades da era da Internet", disse Ma, de acordo com o 36kr. "Do ponto de vista atual, as grandes mudanças trazidas pela era da IA nos próximos 20 anos excederão a imaginação de todos."