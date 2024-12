Tribunal dos EUA mantém lei que obriga venda do TikTok no país

Um tribunal federal dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira uma lei que exige que a chinesa ByteDance venda as operações do popular aplicativo TikTok no país até o início do próximo ano ou enfrente uma proibição.

A decisão pode ser apelada à Suprema Corte ou a um painel completo do tribunal.

Os juízes do tribunal Sri Srinivasan, Neomi Rao e Douglas Ginsburg consideraram os desafios legais apresentados pelo TikTok e pelos usuários contra a lei que dá à ByteDance até 19 de janeiro para vender ou alienar os ativos do TikTok nos EUA ou enfrentar uma proibição.