Malásia diz que qualquer tarifa dos EUA sobre países do Brics pode afetar fornecimento de semicondutores

KUALA LUMPUR (Reuters) - A Malásia disse nesta quinta-feira que qualquer tentativa do novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas aos países do Brics por tentarem criar uma nova moeda ou usar alternativas ao dólar poderia causar interrupções na cadeia de suprimentos global de semicondutores.

O Brics, que inclui algumas das principais economias emergentes, era inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia e a China e, desde então, expandiu-se para incluir outros países.

A Malásia se candidatou para fazer parte do bloco, que tem como objetivo desafiar uma ordem mundial dominada pelas economias ocidentais, mas ainda não foi oficialmente aceita como membro.