Meta diz que IA generativa teve impacto reduzido nas eleições globais deste ano

Por Sheila Dang

(Reuters) - Apesar da preocupação generalizada de que a IA generativa pudesse interferir nas principais eleições ao redor do mundo este ano, a tecnologia teve um impacto limitado nos aplicativos da Meta, afirmou a empresa de tecnologia nesta terça-feira.

As redes coordenadas de contas que tentavam espalhar propaganda ou conteúdo falso falharam em grande parte em criar um público significativo no Facebook e no Instagram ou usar a IA de forma eficaz, disse o presidente de assuntos globais da Meta, Nick Clegg, em uma entrevista coletiva.