Chips dos EUA "não são mais seguros", diz indústria da China

A Internet Society of China pediu que as empresas nacionais avaliem com cuidado a compra de chips dos EUA e procurem expandir a cooperação com companhias de chips de outros países e regiões que não os Estados Unidos, de acordo com sua conta oficial no WeChat.

A organização também incentivou as empresas nacionais a usarem "proativamente" chips produzidos por empresas nacionais e estrangeiras na China.

Os controles de exportação de chips dos EUA causaram "danos substanciais" à saúde e ao desenvolvimento do setor de internet da China, acrescentou a entidade. As empresas visadas pelos EUA disseram que poderiam continuar a produção devido a seus esforços para localizar a produção.

A Associação Chinesa de Empresas de Comunicação disse que não vê mais os produtos de chips dos EUA como confiáveis ou seguros e que o governo chinês deveria investigar o grau de segurança da cadeia de suprimentos da infraestrutura de informações críticas do país.

Os avisos ecoam o tratamento dado pela China à Micron, fabricante norte-americana de chips de memória, que se tornou objeto de uma análise de segurança no ano passado, logo depois que os EUA impuseram controles de exportação de tecnologia de fabricação de chips para a China.

Posteriormente, a China proibiu a Micron de vender seus chips para os principais setores domésticos, afetando uma porcentagem de dois dígitos de sua receita total.