Justiça manda Google bloquear anúncios fraudulentos com marca da Havan

Por Victor Pinheiro

SÃO PAULO - A Justiça de Santa Catarina determinou que o Google bloqueie a veiculação de anúncios com a imagem das lojas Havan e do seu proprietário, Luciano Hang, que não tenham sido comprados por contas oficiais da companhia ou do empresário, sob pena de multa de até 20 milhões de reais.

A decisão tomada na segunda-feira atende a uma ação da Havan e Hang, segundo a qual o Google teria lucrado com anúncios fraudulentos produzidos com uso de inteligência artificial que exploram a imagem da varejista. Os autores afirmam que o cenário tem levado vítimas de golpes a processar a companhia em busca de ressarcimento.