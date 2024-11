Empresas de mídia processam OpenAI no Canadá por supostas violações de direitos autorais

Cinco empresas canadenses de mídia processaram nesta sexta-feira (29) a OpenAI, dona do ChatGPT, acusando a companhia de inteligência artificial de violações de direitos autorais e de termos de uso.

A ação é parte de uma série de processos movidos contra a OpenAI e outras empresas de tecnologia por autores, artistas visuais, publishers musicais e outros donos de direitos autorais, que questionam o uso de dados para treinar os sistemas de IA generativa. A Microsoft é a maior incentivadora da OpenAI.

Em comunicado, Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press e CBC/Radio-Canada afirmaram que a OpenAI está usando grande parte do conteúdo que criam para desenvolver seus produtos, mas sem permissão ou compensação aos respectivos donos dos direitos.