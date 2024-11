Cisco tem resultado acima do esperado puxado por demanda de IA

A empresa anunciou duas rodadas de demissões em massa este ano em uma tentativa de cortar custos, à medida que muda o foco para a segurança digital, sistemas em nuvem e produtos orientados por IA.

A Cisco concluiu a aquisição da Splunk por 28 bilhões de dólares em março, com o objetivo de impulsionar seus negócios de software em meio a um boom de IA e, ao mesmo tempo, ajudar a compensar uma desaceleração pós-pandemia, aprimorando seus recursos de segurança digital.

A empresa espera que a receita do segundo trimestre fiscal fique entre 13,75 bilhões e 13,95 bilhões de reais, o que ficou acima da estimativa média dos analistas de 13,73 bilhões, de acordo com dados compilados pela Lseg.

A previsão de lucro trimestral ajustado por ação foi de 89 a 91 centavos, em comparação com as estimativas de 87 centavos de dólar.

A receita da empresa caiu 6%, para 13,84 bilhões de dólares, no primeiro trimestre fiscal encerrado em 26 de outubro, superando as estimativas de 13,77 bilhões. O lucro ajustado por ação de 91 centavos de dólar também superou as estimativas de 87 centavos.

A Cisco agora espera que a receita anual fique entre 55,3 bilhões e 56,3 bilhões de dólares, em comparação com previsão anterior de 55 bilhões a 56,2 bilhões de dólares. Os analistas esperavam 55,89 bilhões de dólares.