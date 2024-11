Waymo, da Alphabet, abre serviço de carona autônoma para público geral em Los Angeles

A Waymo abriu o acesso ao seu serviço de carona para o público em San Francisco em junho deste ano e em Phoenix, Arizona, em 2020.

"Nosso serviço amadureceu rapidamente e nossos passageiros estão adotando os muitos benefícios da direção totalmente autônoma", disse Tekedra Mawakana, co-CEO da Waymo.

A Waymo, sediada em Mountain View, Califórnia, é pioneira em tecnologia de condução autônoma e iniciou seu primeiro serviço de táxi sem motorista nos EUA em 2020, mais de uma década depois de ter nascido como um projeto dentro do Google.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse em outubro que a fabricante de veículos elétricos lançará serviços de carona sem motorista para o público na Califórnia e no Texas no próximo ano, indicando uma concorrência crescente no mercado de carona autônoma.

A rival Cruise, da General Motors, está testando carros com motoristas de segurança depois que um acidente no ano passado a levou a retirar todos os veículos das ruas. Enquanto isso, a Zoox, da Amazon, está expandindo os testes de seus veículos construídos sem volantes e pedais.

(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)