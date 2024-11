Telecom Italia diz que metas de lucro e dívida devem ser alcançadas após venda de rede

MILÃO (Reuters) - A Telecom Italia disse nesta quarta-feira que continua no caminho certo para atingir metas de lucro e de redução de dívida após a venda de sua rede de telefonia fixa para a norte-americana KKR em meados do ano.

O grupo italiano, que tem a TIM como seu principal ativo fora da Itália, divulgou alta de 7,6% no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no terceiro trimestre.

A companhia afirmou que o resultado foi impulsionado em parte pelo desempenho da TIM. A operadora brasileira anunciou no início do mês alta de 11% no lucro líquido do terceiro trimestre.