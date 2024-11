Guardian abandona plataforma de mídia social X citando racismo e teorias da conspiração

A Reuters foi a primeira a informar, no mês passado, que uma força policial britânica havia parado de postar no X, e várias outras estavam revendo seu envolvimento com a plataforma.

Nos últimos meses, algumas instituições de caridade, de saúde e educacionais britânicas disseram que não publicarão mais no X.

O governo britânico continua postando no X, mas não o utiliza para comunicações pagas. No entanto, ele faz propaganda no Instagram e no Facebook, da Meta, disse uma fonte do governo à Reuters no mês passado.

(Reportagem de Andy Bruce)