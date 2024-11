Bitcoin quebra recorde e encosta em US$90 mil com impulso de Trump

O bitcoin está se valorizando junto com a montadora de automóveis Tesla, que acumula um ganho de quase 40% desde que os resultados da votação foram divulgados, já que os investidores acreditam que os amigos e interesses de Trump se sairão bem enquanto ele estiver no cargo.

"Os entusiastas de criptomoedas acham que têm um presidente com ideias semelhantes", disse Alvin Tan, chefe de estratégia de câmbio para a Ásia na RBC Capital Markets.

"A questão sobre o bitcoin no final das contas é que não há uma âncora de valorização para ele, é difícil ter uma noção do valor justo. Então, quando o sentimento é muito positivo, ele é levado muito mais longe do que outras classes de ativos."

Trump adotou os ativos digitais durante sua campanha, prometendo tornar os Estados Unidos a "capital cripto do planeta" e acumular um estoque nacional de bitcoin.

Não está claro como ou quando isso poderia acontecer, mas a possibilidade gerou um aumento especulativo na mineração de criptomoedas e na negociação de ações.

"Acredito que isso aumenta as chances de outros países comprarem bitcoins em uma tentativa de superar os EUA", disse Matthew Dibb, diretor de investimentos da gestora de ativos de criptomoedas Astronaut Capital.