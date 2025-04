Sabia que mandar print sem autorização pode render multa e até cadeia?

Fazer um print de uma conversa e enviar a alguém sem autorização dos participantes na tela pode resultar em processo judicial e indenização a quem foi exposto, de acordo com uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O que aconteceu

Para a corte, tirar print e repassar sem consentimento fere a inviolabilidade do sigilo das comunicações, que é garantida pela Constituição. Caso você repasse uma conversa para outros com o consentimento dos envolvidos, não há crime. Além disso, se não há dano percebido à imagem da pessoa "printada", não cabe a indenização. No entanto, é melhor não enviar na dúvida - o entendimento do que é constrangimento ou não pode ter que ser definido nos tribunais.

Quando o vazamento é de fotos ou vídeos, especialmente de teor sexual, as penas podem ser maiores. Isso porque é possível ser considerado "revenge porn" (pornô de vingança). "[A pena] nem sempre é reclusão, mas são aplicadas multas ou penas alternativas. O indivíduo, no entanto, só tem uma chance: se incorrer no mesmo crime num prazo de quatro anos, vai preso direto", já explicou a Tilt o advogado especialista em direito digital, Leonardo Zanatta.