Samsung vê lucro acima do esperado no 1º tri com anúncio de tarifas antecipando compras de chips

SEUL (Reuters) - A Samsung estimou na terça-feira (horário local) uma queda de 0,2% no seu lucro operacional do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, superando com folga as estimativas de analistas, prevendo vendas sólidas de smartphones e faturamento melhor do que o esperado com chips de memória.

As vendas de chips de memória convencionais usados em dispositivos eletrônicos como smartphones, bem como seus chips de inteligência artificial, provavelmente tiveram um desempenho superior ao esperado, com alguns clientes estocando chips antes das possíveis tarifas dos Estados Unidos sobre semicondutores, disseram analistas.

A maior fabricante de chips de memória do mundo estimou um lucro operacional de 6,6 trilhões de wons no período de janeiro a março, contra expectativa de 5,1 trilhões de wons, segundo dados da LSEG SmartEstimate.