Amazon investe em óculos para entregadores economizarem segundos em cada pacote, dizem fontes

Conhecidos pelo codinome interno Amelia, os óculos de entrega são equipados com uma pequena tela em uma das lentes e podem tirar fotos dos pacotes entregues como prova para os clientes, disseram as fontes. A Amazon lançou em setembro um chatbot não relacionado para vendedores terceirizados que também é conhecido como Amelia.

Mas a tecnologia ainda está em desenvolvimento e a Amazon tem tido problemas para fabricar uma bateria que possa durar um turno completo de oito horas e ainda ser leve o suficiente para ser usada o dia todo, disseram as fontes. Além disso, a coleta de dados completos sobre cada casa, calçada, rua, meio-fio e entrada de garagem pode levar anos, disseram eles.

Os entregadores da Amazon visitam mais de 100 clientes por turno, segundo a companhia. Com o aumento da eficiência, a Amazon poderá cobrar dos motoristas o transporte de mais pacotes e visita a mais casas.

A Amazon pode enfrentar outros obstáculos, incluindo convencer seus milhares de motoristas a usarem os óculos, que podem ser desconfortáveis e distrativos, disseram as fontes, sem mencionar o fato de que alguns motoristas já usam óculos corretivos.

No entanto, grande parte da força de entrega da Amazon é composta por empresas terceirizadas, o que significa que a Amazon pode tornar o uso dos óculos uma exigência contratual, disseram as fontes.

As vendas dos Echo Frames, dispositivos vestíveis da empresa, têm sido decepcionantes. Duas das fontes disseram que a Amazon vendeu menos de 10 mil unidades da geração mais recente do aparelho, lançada no final do ano passado.