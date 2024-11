TSMC suspenderá produção de chips avançados de IA para a China a partir de segunda-feira, diz Financial Times

(Reuters) - A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) notificou empresas chinesas de design de chips que está suspendendo a produção de seus chips de IA mais avançados a partir desta segunda-feira, segundo o Financial Times, citando três pessoas com conhecimento do assunto.

A TSMC, maior fabricante de chips do mundo, disse aos clientes chineses que não fabricará mais chips de IA em nós de processos avançados de sete nanômetros ou menores, disse o FT nesta sexta-feira.

Os EUA impuseram uma série de medidas com o objetivo de restringir a remessa de chips de GPU avançados -- que possibilitam a IA -- para a China para limitar suas capacidade de inteligência artificial, que Washington teme que possa ser usada para desenvolver armas biológicas e lançar ataques cibernéticos em grande escala.