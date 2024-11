Com Trump, Warner Bros Discovery espera mais consolidação

Políticas antitruste do governo do atual presidente dos EUA, Joe Biden, pesaram sobre os negócios de várias indústrias nos últimos anos, limitando as opções para empresas de mídia.

Zaslav afirmou que a indústria do entretenimento está pronta para passar por nova consolidação.

As ações da Warner Bros Discovery saltavam 11% na tarde desta quinta-feira. Neste ano, os papéis da empresa já tinham perdido um quarto de seu valor.

“Em geral, Trump é a favor de uma menor regulação”, afirmou o especialista de televisão e entretenimento da eMarketer, Ross Benes. “Isso aumentará a possibilidade de aquisições e fusões. Muitos dos negócios desse tipo no setor de mídia tiveram resultados ruins para funcionários e investidores na história recente.”

A Warner Bros Discovery e seus pares estão passando pelo que Zaslav chamou de “disrupção geracional”, combatendo a erosão de audiência da TV diante da migração do público para serviços de streaming.

Documentos revelam que Zaslav chegou a conversar sobre uma fusão com a Paramount Global em dezembro passado, embora o negócio não tenha se materializado. A empresa também explorou um plano para separar seus negócios de streaming e estúdios das emissoras de televisão.