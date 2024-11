Jogos para Switch vão rodar em futuro console da Nintendo

"O Nintendo Switch está sendo usado atualmente por muitos clientes, então decidimos que seria ideal para eles possam jogar no modelo sucessor", disse Furukawa.

"Os clientes poderão desfrutar dos jogos que possuem e escolher seu próximo título a partir da linha de jogos que já está no mercado", disse Furukawa.

A oferta de compatibilidade com versões anteriores pode ajudar a incentivar a venda do novo console, dizem analistas. "Não é uma grande surpresa, mas pode ser mais um indício de que o próximo aparelho será semelhante ao atual", disse Serkan Toto, fundador da consultoria Kantan Games.

A Nintendo já vendeu mais de 1,3 bilhão de jogos para o Switch, que está em seu oitavo ano no mercado e tem uma base instalada de mais de 145 milhões de unidades.

As vendas do console estão perdendo força e a Nintendo cortou na terça-feira previsão de vendas do Switch para o ano em 7%, para 12,5 milhões de unidades.

"Não estamos surpresos (com o corte na previsão), já que os mercados-alvo da Nintendo parecem bastante saturados na maioria das regiões", escreveu o analista da Jefferies, Atul Goyal. "As vendas de software aumentaram no 2T e espera-se que continuem no 3T", escreveu Goyal.