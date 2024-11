Empresas de criptomoedas, incluindo Robinhood e Kraken, lançam rede global de stablecoin

Stablecoins são tokens digitais projetados para manter um valor constante. Elas são respaldadas por moedas tradicionais, como o dólar norte-americano ou o euro.

Como o valor de criptomoedas como o bitcoin disparou este ano graças às previsões de redução das taxas de juros nos Estados Unidos e à introdução de novos produtos negociados em bolsa de criptomoedas, mais empresas dedicaram recursos para promover stablecoins.

As stablecoins são geralmente usadas para converter tokens de criptomoedas em moedas tradicionais porque estão protegidas das grandes flutuações de preço observadas em outras criptomoedas.

A Global Dollar Network é baseada em uma nova stablecoin chamada USDG, que será emitida em Cingapura pela plataforma de cripto Paxos. O token será administrado por um comitê formado por representantes dos parceiros da rede, que também incluem Anchorage Digital, Bullish e Nuvei.

A USDG enfrentará a difícil tarefa de entrar em um mercado concentrado, no qual os dois maiores participantes - Tether e USD Coin - representam quase 90% da capitalização total do mercado, de acordo com dados da CoinGecko.

"A Global Dollar Network devolverá praticamente todas as recompensas aos participantes e está aberta à participação de qualquer um. Ela visa incentivar o uso global de stablecoin e acelerar a ampla adoção dessa tecnologia pela sociedade", disse o presidente-executivo da Paxos, Charles Cascarilla.