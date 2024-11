Startup de IA para robôs levanta US$400 mi de Bezos e OpenAI

As maiores empresas de tecnologia - Microsoft, Google, Meta, Amazon e Nvidia - estão investindo bilhões de dólares na adoção da IA. O financiamento de empresas de IA e computação em nuvem nos Estados Unidos, Europa e Israel deve atingir 79,2 bilhões de dólares até o final de 2024, de acordo com a empresa de capital de risco Accel.

Várias startups estão se aventurando no espaço da IA robótica, incluindo Vicarious, que foi adquirida pela Intrinsic, controlada pela Alphabet, em 2022; Universal Robots, Seegrid e Covariant.

Elon Musk disse anteriormente que haverá pelo menos 10 bilhões de robôs humanoides com preços entre 20 mil e 25 mil dólares até 2040. O bilionário mostrou a versão mais recente do robô humanoide Optimus no evento de apresentação do táxi autônomo da Tesla.

Na semana passada, a Physical Intelligence publicou um artigo que mostra como seu software, chamado π0, ou pi-zero, permite que robôs dobrem roupas, guardem mantimentos e tirem torradas de uma torradeira.

(Por Rishi Kant)