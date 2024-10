Viagens na Uber diminuem no trimestre e ações despencam

(Reuters) - As viagens de passageiros registradas no serviço da Uber Technologies cresceram no ritmo mais lento em mais de um ano, em um sinal de que os usuários da plataforma estão optando por transporte público mais barato em vez de carros particulares, o que fazia as ações da empresa norte-americana caírem mais de 6% no pré-mercado.

A empresa também previu que as viagens de passageiros no atual trimestre, ficarão ligeiramente abaixo das estimativas. A previsão de Ebitda ajustado para o período, no entanto, ficou aproximadamente em linha com as expectativas.

As viagens, apuradas no conceito "reservas brutas", do terceiro trimestre aumentaram 16,1%, para 40,97 bilhões de dólares, mas não atingiram a estimativa média de 41,24 bilhões do mercado, de acordo com dados compilados pela Lseg.