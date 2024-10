Setor de criptomoedas dos EUA espera uma Washington mais amigável seja quem for o vencedor da Casa Branca

A SEC de Gensler moveu dezenas de ações contra a Coinbase, a Kraken e outras empresas, acusando-as de desrespeitar as leis de valores mobiliários dos EUA destinadas a informar os investidores sobre os possíveis riscos.

Personagens do mundo das criptomoedas negaram as alegações da SEC. Eles dizem que as criptomoedas, que têm um valor de mercado global de cerca de 2,5 trilhões de dólares, devem ser regulamentadas como commodities.

Gensler, cujo mandato termina em 2026, não disse que suas opiniões sobre criptomoedas mudaram. Embora Trump tenha dito que demitirá Gensler, Kamala não sugeriu que ela tentará substituí-lo. Um porta-voz da SEC não quis comentar.

O plano de Trump de promover a bitcoin lhe rendeu vários grandes doadores de criptomoedas, incluindo os fundadores da Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss. Pelo menos um chefe do setor, o presidente da Ripple, Chris Larsen, deu um grande cheque ao comitê de campanha de Kamala e novos grupos de criptomoedas alinhados aos democratas levantaram fundos para ela.