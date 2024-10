Casa Branca pressiona por uso de IA por governo de olho em segurança

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca revelou nesta quinta-feira planos para impulsionar o uso da tecnologia de inteligência artificial pelo governo norte-americano para reforçar a segurança nacional.

Em um memorando, a Casa Branca instruiu as agências governamentais dos EUA a "melhorarem a segurança e a diversidade das cadeias de suprimentos de chips ... com a IA em mente". A política também prioriza a coleta de informações sobre as operações de outros países contra o setor de IA dos EUA e o repasse rápido desses dados aos desenvolvedores de IA norte-americanos para ajudar a manter seus produtos seguros.

A diretriz é a mais recente medida do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre IA, uma vez que os esforços do Congresso do país para regulamentar a tecnologia estão paralisados.