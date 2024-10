Microsoft permitirá criação de "agentes de IA" para tarefas de rotina a partir de novembro

A Microsoft disse que seus clientes podem usar o Copilot Studio - um aplicativo que requer pouco conhecimento de código de computador - para criarem esses agentes a partir de novembro. A empresa está usando vários modelos de IA desenvolvidos internamente e pela OpenAI para os dar exemplo deles.

A empresa também está lançando 10 agentes prontos para uso que podem ajudar em tarefas rotineiras que vão desde o gerenciamento da cadeia de suprimentos até o controle de despesas e a comunicação com o cliente.

Em uma demonstração, a McKinsey & Co, que teve acesso antecipado às ferramentas, criou um agente que pode gerenciar as consultas dos clientes verificando o histórico de interações, identificando o consultor para a tarefa e agendando uma reunião de acompanhamento.

"A ideia é que o Copilot (o chatbot da empresa) seja a interface do usuário para a IA", disse Charles Lamanna, vice-presidente corporativo de negócios e indústria do Copilot na Microsoft, à Reuters.

"Cada funcionário terá um Copilot, seu agente de IA personalizado, e depois usará esse Copilot para interagir com o mar de agentes de IA que estarão por aí."

Nos últimos meses, surgiram algumas preocupações sobre o ritmo de adoção do Copilot, com a empresa de pesquisa Gartner dizendo que, em agosto, sua pesquisa com 152 organizações de tecnologia da informação mostrou que a grande maioria não havia progredido suas iniciativas de Copilot além do estágio piloto.