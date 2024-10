V.tal cria subsidiária para data centers e promete investir US$1 bi

Do investimento planejado, 550 milhões de reais serão usados na construção de um sexto data center de larga escala, localizado em Fortaleza, no Ceará. Chamado de "Mega Lobster", o empreendimento, com potência de 20 megawatts, ficará pronto até o fim de 2025, segundo Fragoso.

“Os data centers se tornaram muito importantes e a gente quis dar a eles a relevância adequada”, disse o executivo.

Os centros de dados atendem a uma demanda de operadoras de telecomunicações e de empresas de tecnologia que fornecem serviços de computação em nuvem, conteúdo e streaming no Brasil e no exterior, segundo o executivo, que é também sócio do BTG Pactual.

A V.tal, nasceu com a compra da unidade de fibra ótica da Oi, em 2021. A empresa é hoje controlada por fundos de investimentos do BTG Pactual, do GIC, fundo soberano de Cingapura; e do CPP Investments, fundo de pensão do Canadá.

A V.tal tem uma rede terrestre de fibra ótica de mais de mais 450 mil quilômetros, além de 26 mil quilômetros de cabos submarinos que ligam o Brasil à Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos.

Segundo Fragoso, todos os investimentos na Tecto estão sendo feitos com recursos próprios da V.tal, que poderá no futuro vir a ser uma companhia de capital aberto no Brasil.