Vendas globais de smartphones aumentam 5% no 3º tri, diz Canalys

O mercado de smartphones vem se recuperando à medida que uma série de recursos de inteligência artificial e novos aparelhos levam os usuários a substituírem seus dispositivos.

"A Apple atingiu o maior volume no terceiro trimestre até o momento e nunca esteve tão perto de liderar o mercado global de smartphones em um terceiro trimestre como agora", disse Runar Bjørhovde, analista da Canalys.

"A diferença entre os cinco principais fornecedores diminuiu, intensificando o cenário competitivo", disse Le Xuan Chiew, analista da Canalys.

O novo iPhone 16 também deve ajudar as vendas da Apple no quarto trimestre e impulsionar o primeiro semestre de 2025, avaliam os especialistas.

A Samsung foi responsável por 18% das vendas do mercado de smartphones no terceiro trimestre ficando empatada com os 18% obtidos pelo iPhone no período.

A Xiaomi manteve posição como a terceira maior marca de smartphones do mundo, com 14% de participação de mercado.