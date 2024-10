Plano dos EUA para desmembrar Google ameaça motor de lucros e crescimento em IA

Esta é apenas uma das várias possíveis soluções que os promotores estão considerando.

Proibir o Google de coletar dados sensíveis dos usuários, exigir que disponibilize resultados de busca e índices para concorrentes, permitir que sites optem por não ter seu conteúdo usado para treinar produtos de IA e obrigar o Google a se reportar a um "comitê técnico nomeado pelo tribunal" também estão em consideração.

As medidas atingem o cerne do império da internet que tornou o Google sinônimo de busca e podem reduzir as receitas da empresa, enquanto dão aos concorrentes mais espaço para crescer.

"O Departamento de Justiça reverteu a fórmula de sucesso do Google e está determinado a desmantelá-la", disse o diretor administrativo e analista sênior de software da D.A. Davidson, Gil Luria.

Analistas alertaram que as medidas relacionadas à IA podem prejudicar os negócios do Google, que já enfrenta pressão de startups como a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Perplexity, operadora de um motor de busca impulsionado por IA.

A participação do Google no mercado de anúncios de busca nos EUA deve cair abaixo de 50% pela primeira vez em mais de uma década até 2025, de acordo com a pesquisa da eMarketer.