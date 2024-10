Criador de conteúdo para o OnlyFans se declara culpado em caso de pornografia infantil

Nem o advogado de Richardson nem a procuradoria para o Distrito Oeste de Nova York, responsável pela acusação, disseram que não vão comentar o caso antes da sentença.

O caso de Richardson foi mencionado em uma investigação da Reuters em julho, que abordou denúncias feitas à polícia de que material de abuso sexual infantil estava sendo divulgado na plataforma OnlyFans.

Richardson foi preso em uma parada de estrada em Ohio em dezembro de 2022 depois de fugir com a adolescente de Nova York. Os dois se conheceram em um mercado e começaram a se relacionar sexualmente. Logo depois, Richardson um vídeo tendo relações com a menina. Em 9 de novembro de 2022, ele publicou o vídeo de abuso sexual na sua conta no OnlyFans com o pseudônimo Skylar Ravenwood, de acordo com documentos do caso.

OnlyFans não comentou o caso de Richardson.

O OnlyFans afirma que nenhuma criança é permitida no site e que modera todo o seu conteúdo, removendo rapidamente e reportando qualquer caso de abuso sexual infantil. A empresa afirma, também, que desativa contas que violam as suas regras.