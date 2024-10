Google ameaça deixar de criar links de notícias da Nova Zelândia se nova lei for aprovada

Caroline Rainsford, diretora nacional do Google na Nova Zelândia, disse em um blog que, se o projeto, como está atualmente, se tornar lei, o Google seria forçado a fazer mudanças significativas em seus produtos e investimentos.

"Seríamos forçados a parar de criar links para conteúdo de notícias no Google Search, no Google News ou nas superfícies do Discover na Nova Zelândia, e a descontinuar nossos atuais acordos comerciais e suporte ao ecossistema com editores de notícias da Nova Zelândia", disse Rainsford.

O Google, que pertence à Alphabet, teme que o projeto de lei seja contrário à ideia da internet ser aberta, que seja prejudicial aos pequenos editores e que a exposição financeira ilimitada gere incerteza nos negócios.

O ministro de Mídia e Comunicações da Nova Zelândia, Paul Goldsmith, disse que está considerando uma ampla gama de opiniões do setor.

"Ainda estamos na fase de consulta e faremos anúncios no devido tempo", disse por meio de comunicado. "Meus funcionários e eu nos reunimos com o Google em várias ocasiões para discutir suas preocupações e continuaremos a fazer isso."

Embora o ACT, parceiro de coalizão do governo minoritário, não apoie a legislação, é provável que a proposta encontre apoio interpartidário suficiente para ser aprovada depois de finalizada.