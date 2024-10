Estado do Texas processa TikTok por violação de privacidade de crianças

Paxton disse que o TikTok não oferece ferramentas para restringir a privacidade das crianças e as configurações de conta, possibilitando até que informações sejam compartilhadas de contas configuradas como "privadas", e permite a publicidade direcionada a crianças.

O TikTok, controlado pela chinesa ByteDance, e outras grandes empresas de tecnologia precisam ser responsabilizadas "por explorarem as crianças do Texas e não priorizarem a segurança e a privacidade online dos menores", disse Paxton em um comunicado.

O procurador-geral entrou com a ação em um tribunal estadual do condado de Galveston, no Texas. O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Jonathan Stempel, em Nova York, e David Shepardson, em Washington)