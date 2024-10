Airbnb impulsiona boom de aluguéis de curta duração no Rio

Em comunicado, o Airbnb disse levar a sério as preocupações sobre moradia e que está disposto a trabalhar com os governos para estabelecer boas políticas, compartilhar melhores práticas e colaborar para contribuir com o turismo.

Segundo Schneider, o aumento dos aluguéis de curto prazo começou a impactar o mercado imobiliário do Rio há alguns anos, dificultando a busca por aluguéis de longo prazo nos bairros turísticos e complicando a vida dos síndicos.

O presidente da associação de moradores Sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães, até convocou uma reunião entre síndicos e um escritório de advocacia para explicar questões legais envolvendo aluguéis de curto prazo.

Ele afirmou que as preocupações dos síndicos incluem desde incômodos, por exemplo, com turistas dando festas em dias úteis, até o aumento do valor das contas e questões de segurança no acesso aos prédios.

Enquanto alguns síndicos tentam encontrar maneiras de proibir os aluguéis de curto prazo, a maioria hesita em restringi-los por medo de desagradar os proprietários, que passaram a depender da receita gerada por esse mercado.

"Eles estavam apenas buscando orientação sobre como criar regras", disse Magalhães. "O difícil é encontrar um equilíbrio."