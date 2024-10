Toyota investirá US$500 milhões em empresa de táxi aéreo elétrico Joby Aviation

As aeronaves elétricas de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL) têm sido apontadas como o futuro da mobilidade aérea urbana, embora enfrentem obstáculos para conquistar os órgãos reguladores.

A Joby disse que continua progredindo em direção à comercialização e à certificação e recentemente inaugurou uma instalação ampliada na Califórnia.

"Compartilhamos a visão da Joby de que o voo sustentável será fundamental para aliviar os desafios de mobilidade persistentes de hoje", disse o presidente-executivo da Toyota Motor América do Norte, Ted Ogawa.

A Toyota já é a maior acionista externa da Joby, disse o presidente-executivo da Joby, JoeBen Bevirt. "Isso consolidará ainda mais sua incrível colaboração", disse ele. "Ambas as empresas estão muito empenhadas em moldar essa próxima geração de transporte, à medida que passamos a usar o ar para nossas necessidades diárias de transporte."

Os engenheiros da Toyota estão trabalhando lado a lado com a equipe da Joby na Califórnia e, no ano passado, as duas empresas assinaram um acordo de longo prazo para que a Toyota forneça o trem de força principal e outros componentes para as aeronaves da Joby.

Fabricantes de automóveis têm se interessado pelo nascente setor. A Stellantis, controladora da Chrysler, disse em julho que investirá mais 55 milhões de dólares na Archer Aviation, depois de fazer investimentos anteriores e aquisições de ações.