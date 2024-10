Microsoft renova Copilot com recursos de voz e "raciocínio"

Em uma demonstração do Copilot atualizado, um usuário perguntou qual presente de inauguração de casa comprar em um supermercado para um amigo que não bebe vinho. Depois de algumas idas e vindas, o Copilot disse em voz alta: "Os azeites (de oliva) italianos estão em alta no momento. O toscano é o meu preferido. Super apimentado."

O lançamento do recurso, que começa nesta terça-feira, é um dos primeiros que Suleyman supervisiona desde que a Microsoft criou sua divisão em março para se concentrar em produtos de consumo e pesquisa de tecnologia.

Há muito tempo identificada com o software empresarial, a Microsoft tem tido um caminho muito mais difícil no setor de consumo. Seu mecanismo de busca Bing, por exemplo, ainda é superado pelo Google.

Suleyman espera ter um impacto maior com o Copilot, que foi lançado no ano passado em um campo lotado de chatbots de IA, incluindo o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google.

Os novos recursos de voz do Copilot fazem com que ele pareça muito mais um ouvinte ativo, capaz de pronunciar expressões como "legal!" e "hein?", disse Suleyman.

A base do produto são os modelos de IA da Microsoft, ou "MAI", além de um conjunto de tecnologias da OpenAI, investida da Microsoft, disse Suleyman.