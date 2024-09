Apple deve enfrentar processo de privacidade mais limitado sobre seus aplicativos nos EUA

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - Um juiz federal norte-americano limitou uma ação judicial que acusa a Apple de violar a privacidade dos usuários de iPhone, iPad e Apple Watch ao coletar dados pessoais por meio de aplicativos proprietários, como a App Store, Apple Music e Apple TV.

O juiz distrital dos Estados Unidos Edward Davila, em San Jose, Califórnia, indeferiu quase todas as reivindicações com base na configuração "Permitir que os aplicativos solicitem o rastreamento" nos dispositivos móveis da Apple, mas permitiu que algumas reclamações prosseguissem com relação à configuração "Compartilhar análises [do dispositivo]".