Google restringe criação de novas contas na Rússia

O Google e o ministério não comentaram o assunto.

O ministério disse que não há certeza de que as confirmações por SMS para autenticação de dois fatores continuarão funcionando, informou a Interfax.

"O ministério recomenda que os usuários dos serviços do Google criem cópias de segurança de seus dados e passem a usar métodos alternativos de autenticação de dois fatores ou plataformas domésticas", disse o ministério.

Em agosto, o Google anunciou desativação de contas do AdSense na Rússia.

A empresa norte-americana parou de veicular anúncios para usuários na Rússia em março de 2022 e interrompeu a monetização de conteúdo que explora, rejeita ou tolera a guerra da Rússia na Ucrânia. A companhia bloqueou mais de 1.000 canais do YouTube, incluindo notícias patrocinadas pelo Estado, e mais de 5,5 milhões de vídeos.

Velocidades mais lentas foram registradas na plataforma de hospedagem de vídeos do YouTube do Google na Rússia nos últimos meses. Os parlamentares russos atribuem a lentidão ao fato do Google não ter atualizado os equipamentos, algo que a empresa e especialistas em tecnologia contestam.