Rede social anti-FOMO funciona só 3 h ao dia: testei.. e senti desespero

Na contramão das redes sociais da atualidade, o Seven39 é uma comunidade virtual e experimental que só pode ser acessada por três horas por dia, sempre durante a noite, e com todos os usuários conectados ao mesmo tempo.

''Fechado no momento'' é a mensagem que você encontra ao tentar acessar o site em qualquer outro período que não seja das 19h39 às 22h39 do horário leste dos Estados Unidos - e 20h39 às 23h39 no Brasil. A plataforma argumenta que as redes sociais são ''muito melhores quando todos estão online juntos'', sem rolagem infinita e evitando a síndrome de FOMO (Fear of missing out - medo de estar perdendo algo, em tradução livre). ''Apenas três horas de diversão toda noite'', avisam.

Lançada no mês passado, a rede promete uma retomada, mesmo que parcial, dos velhos tempos da internet. Mark Lyons, engenheiro de software e criador do modelo, relatou sentir falta de quando o espaço virtual parecia ter um ciclo: ''As pessoas voltavam para casa depois da escola e do trabalho, e esse era o 'horário nobre' da internet.'' Com essa nostalgia, ele passou a se perguntar se essa ''magia'' poderia ser recuperada caso uma mídia social ficasse inacessível durante a maior parte do tempo, com um horário de uso específico e limitado.