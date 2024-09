Usina nuclear de Three Mile Island será reiniciada para fornecer energia à IA da Microsoft

Altman é presidente do conselho da startup de energia nuclear Oklo, enquanto a TerraPower -- uma startup que Gates cofundou -- iniciou a construção de uma instalação nuclear em junho.

As usinas nucleares geraram cerca de 18,6% do total de eletricidade nos EUA no ano passado, de acordo com dados da Energy Information Administration.

Os acordos de fornecimento de energia para data centers de IA também estão passando por um exame minucioso. Um acordo semelhante entre a Talen Energy e a Amazon, assinado no início deste ano, foi contestado por um grupo de empresas de energia elétrica, alegando que poderia aumentar os custos para os clientes ou prejudicar a confiabilidade da rede.

Os detalhes financeiros do acordo entre a Microsoft e a Constellation não foram divulgados. As empresas não quiseram dar mais detalhes sobre o acordo.

(Reportagem de Mrinalika Roy e Sourasis Bose, em Bengaluru)