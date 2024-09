Nintendo e Pokémon Co processam fabricante de "Palworld" por violação de patente

TÓQUIO (Reuters) - A Nintendo e a The Pokémon Company entraram com um processo de violação de patente contra o criador do jogo de aventura de sobrevivência "Palworld", disseram as empresas nesta quinta-feira.

O processo, apresentado ao Tribunal Distrital de Tóquio na quarta-feira, busca uma liminar e indenização por danos com base na alegação de que o jogo, feito pela Pocketpair Inc, sediada em Tóquio, infringe vários direitos de patente.

O Palworld, apelidado de "Pokémon com armas", tornou-se um grande sucesso após seu lançamento em meados de janeiro. No jogo, os jogadores podem usar armas para capturar e treinar criaturas fofas conhecidas como "amigos".