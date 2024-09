Empresas de tecnologia e autoridades dos EUA discutirão desenvolvimento de IA, diz Casa Branca

O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, bem como o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients, e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Lael Brainard, também participarão, juntamente com as principais autoridades climáticas do governo Biden.

"O presidente Biden e o vice-presidente Harris estão comprometidos em aprofundar a liderança dos EUA em IA, garantindo que os data centers sejam construídos nos EUA e, ao mesmo tempo, garantindo que a tecnologia seja desenvolvida de forma responsável", disse o porta-voz da Casa Branca, Robyn Patterson.

A secretária de Energia, Jennifer Granholm, e a secretária de Comércio, Gina Raimondo, também se reunirão com os executivos.

Granholm disse à Reuters em junho que o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, estava pedindo às empresas de tecnologia que investissem em uma nova geração de energia favorável ao clima para cobrir sua crescente demanda. O aumento da demanda por energia causada pelo crescimento no processamento de aplicações de IA pode complicar a meta de Biden de descarbonizar o setor de energia até 2035 para combater as mudanças climáticas.

A reunião mostra que a Casa Branca reconhece a prioridade da infraestrutura para criar empregos e ajudar a garantir que os benefícios da IA sejam amplamente distribuídos, disse a OpenAI.

"A OpenAI acredita que a infraestrutura é o destino e que a construção de infraestrutura adicional nos EUA é fundamental para a política industrial e o futuro econômico do país", disse um porta-voz da empresa.